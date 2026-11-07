El Estadio La Rosaleda acoge este sábado 7 de noviembre el encuentro correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, en un choque crucial entre dos recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol español.

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El fútbol de la máxima categoría regresa al Estadio La Rosaleda con un enfrentamiento de alta tensión deportiva. El Málaga CF se reencuentra en la élite con un compañero de viaje en su reciente camino desde la categoría de plata: el Racing de Santander. Ambos conjuntos afrontan el duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga EA Sports con la urgente necesidad de revertir sus dinámicas más recientes, tras encajar sendas derrotas en la pasada fecha del campeonato. Los pupilos de Funes cayeron por 2-1 en el derbi andaluz ante el Real Betis, mientras que el bloque dirigido por José Alberto López tropezó de forma contundente en El Sardinero al encajar un 0-3 frente al Real Madrid.

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Horario del partido entre el Málaga CF y el Racing de Santander

El choque entre el Málaga CF y el Racing de Santander se disputará este sábado 7 de noviembre, a partir de las 14:00 horas (hora peninsular española). La Rosaleda dictará sentencia en un compromiso de vital trascendencia para el futuro inmediato de ambas plantillas en la Primera División española.

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El margen para que la escuadra blanquiazul consiga su primer triunfo de la temporada en la élite es cada vez más estrecho si pretende mantener intactas sus opciones de permanencia en la categoría. Actualmente, el conjunto malagueño ocupa la posición de colista en la tabla de clasificación con 5 puntos acumulados. En este contexto, el coliseo de Martiricos se erige como el escenario propicio para reaccionar ante su afición. La oportunidad también se presenta favorable para los locales atendiendo al rendimiento del rival a domicilio, dado que el Racing de Santander no ha logrado sumar un solo punto lejos de El Sardinero en lo que va de curso liguero. Por su parte, la entidad cantabra acude a la cita situada en la decimosexta posición con 11 puntos, buscando un triunfo que le permita tomar oxígeno y poner distancia con respecto a la zona peligrosa del descenso.

Dónde ver en televisión y online el Málaga CF – Racing de Santander

El encuentro de LaLiga EA Sports entre el Málaga CF y el Racing de Santander se podrá seguir en directo por televisión a través de la plataforma Movistar Plus+, concretamente mediante su dial especializado M+ LALIGA.

Para la presente temporada 2026/2027 en España, las retransmisiones televisivas de la máxima competición nacional están centralizadas a través de las plataformas de pago Movistar Plus+ y Orange TV. Ambas compañías disponen de las licencias de emisión para ofrecer la totalidad de los partidos de cada jornada mediante los canales M+ LALIGA y DAZN LALIGA.