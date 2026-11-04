El Elche – Real Betis se juega el domingo 8 de noviembre a las 14:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga y DAZN. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Elche – Real Betis

Elche – Real Betis Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga y DAZN

Elche y Real Betis se enfrentarán en la jornada 12 de LaLiga, un duelo que promete ser interesante. Elche ocupa la 17ª posición con 10 puntos en 11 partidos, habiendo anotado 14 goles y recibido 18. En sus últimos cinco encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Real Betis se encuentra en una mejor situación, en 4ª posición con 23 puntos en 11 partidos, con 18 goles a favor y 15 en contra. En sus últimos cinco partidos, el Betis ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Elche: 17º con 10 puntos en 11 partidos (14 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-E-E-V)

Real Betis: 4º con 23 puntos en 11 partidos (18 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: V-E-D-V-E)

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