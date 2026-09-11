Gimnàstic 4-2 Algeciras — jornada 3, 11 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 3

Gimnàstic 4-2 Algeciras — Gimnàstic: S. Bakis [4′], V. Villote [45′], N. Van Rijn [45+6′], D. Gomez [90+7′]; Algeciras: R. Rubio [28′], I. Turrillo [56′]

Duelos destacados

Gimnàstic firmó sus cuatro goles en los minutos 4, 45, 45+6 y 90+7; Algeciras anotó en el 28 y en el 56. El resultado se computa en la clasificación del Grupo 2 de la Primera Federación.

Ninguno de los dos clubes representa a Ceuta, por lo que el encuentro no implica presencia directa de equipos ceutíes en esta jornada.

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