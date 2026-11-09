Desde las 7:22 horas del lunes, los trenes de todas las líneas de Rodalies circulan con retrasos debido a una «incidencia operativa». Esta situación ya se había producido el domingo, con demoras que alcanzaban hasta una hora.

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Renfe ha indicado que las incidencias están relacionadas con los maquinistas y los trenes, y están siendo analizadas. Rodalies ha informado a través de sus canales que los trenes circulan fuera de su horario habitual, lo que puede incrementar el tiempo de recorrido.

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Interrupción en la línea R7

La circulación en la línea R7 está interrumpida, por lo que se recomienda a los usuarios utilizar los trenes del R4. Además, se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Cerdanyola del Vallès y Cerdanyola Universitat.

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Esta semana se han programado huelgas de maquinistas que afectarán el servicio. El martes y jueves habrá servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% en horas valle. El miércoles, día de huelga general, se ofrecerá un 25% de servicios mínimos en horas punta y no habrá servicio en horas valle.