La Policía Nacional enfrenta dificultades para rastrear la financiación de la entrada masiva de personas en Ceuta a finales de julio. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no ha hallado, hasta el momento, evidencias de transacciones ilegales que indiquen a un responsable, según la investigación en curso.

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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargó a la UDEF investigar posibles técnicas de hawala, un sistema de transferencia de dinero informal común en países musulmanes y árabes. Sin embargo, no se han encontrado indicios de su uso en este caso.

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Investigación financiera en curso

La UDEF, reconocida por su experiencia en este tipo de pagos, enfrenta dificultades para acceder a toda la documentación del caso, ya que parte de ella está bajo secreto de sumario. La jueza ha solicitado que las unidades policiales se comuniquen directamente con ella para evitar interferencias.

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En septiembre, Tardón pidió a la UDEF y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizaran los movimientos económicos en Ceuta antes de los hechos, incluyendo sistemas informales de transferencia de dinero y cualquier operación logística relacionada con la movilización.

Interrogatorios y solicitudes de documentación

En menos de 48 horas, más de 85,000 personas ingresaron a Ceuta, lo que llevó a la jueza a considerar el análisis financiero como crucial para entender la organización de la entrada. Tardón continúa con los interrogatorios y escuchará a testigos protegidos y a miembros de la Policía Nacional en los próximos días.

La jueza ha solicitado al Gobierno la desclasificación urgente de documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas para determinar qué autoridades españolas estaban al tanto de los movimientos migratorios y qué acciones tomaron.

El Ministerio del Interior ha informado que, antes del 30 de julio, ya se anticipaba un incremento de la presión migratoria debido a la evolución de las entradas registradas y el impacto de una sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente.