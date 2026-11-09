El obispo ofició una misa pontifical el 9 de noviembre de 1946, durante las jornadas dedicadas a Santa María de África y un día antes de su Coronación Canónica.

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1946: El obispo oficia el pontifical previo a la coronación en Ceuta

La ceremonia formó parte de las jornadas dedicadas a Santa María de África y tuvo lugar en la víspera de su Coronación Canónica.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Ceuta celebra el pontifical de las jornadas de la Coronación de la Virgen de África», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · 10 de noviembre de 1946: un gran día para la historia de Ceuta».

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Otras efemérides del 9 de noviembre

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Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 9 de noviembre.

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