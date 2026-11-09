Los maquinistas de Renfe han convocado una huelga para los días 10 y 12 de noviembre, así como para el 17 de noviembre, coincidiendo con el paro de los trabajadores de Adif. La convocatoria se produce en demanda de medidas de seguridad ferroviaria, tras el incumplimiento de compromisos previos por parte del Ministerio de Transportes y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

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El Ministerio de Transportes, liderado por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo, ha establecido servicios mínimos para Renfe durante los días de huelga. Estos incluyen el 75% de los trenes de Cercanías en horas punta y el 65% el resto del día. Para los trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, circulará el 72%, mientras que los trenes de Media Distancia operarán al 65% de su capacidad. Los trenes de mercancías tendrán servicios mínimos del 20%.

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Demandas de seguridad ferroviaria

La huelga ha sido convocada por el Sindicato de Maquinistas (Semaf) tras el accidente de Urda, exigiendo protocolos para la circulación en condiciones meteorológicas adversas y la eliminación de limitaciones temporales de velocidad impuestas por Adif. El sindicato busca que se establezcan grupos de trabajo para redactar nuevas normativas que prioricen la seguridad ferroviaria.

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El secretario general de Semaf, Diego Martín, ha declarado que se requieren «medidas transversales» para que la seguridad prevalezca sobre los intereses comerciales de las empresas ferroviarias. A pesar de las reuniones con el ministro Cuerpo, no se ha alcanzado un acuerdo suficiente para desconvocar la huelga.

Reuniones sin acuerdo

El jueves pasado, Cuerpo se reunió con los maquinistas para una primera toma de contacto, donde se presentaron las reivindicaciones del colectivo. Sin embargo, las reuniones no han logrado un acuerdo que satisfaga las demandas de Semaf. El viernes, en un nuevo encuentro, el vicepresidente presentó «soluciones para abordar las reclamaciones», pero no se llegó a un consenso para evitar la huelga.

Además de los maquinistas de Renfe, la huelga del 17 de noviembre incluirá a maquinistas de Ouigo, Iryo y otras operadoras de mercancías, así como a trabajadores de Adif. CCOO, UGT y otros sindicatos han apoyado la convocatoria tras el accidente de Urda, exigiendo el cumplimiento de compromisos de seguridad.