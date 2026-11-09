El Tribunal de Cuentas ha abierto una instrucción para intentar recuperar dinero público malversado en contratos amañados del gestor ferroviario Adif. Esta decisión se ha tomado tras la posición favorable de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y se basa en un informe aprobado en diciembre que ha despertado el interés de la Fiscalía Europea.

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La presidenta de la sección de enjuiciamiento, Rebeca Laliga, ha lanzado el proceso, que busca cuantificar el perjuicio al Estado y asegurar que los responsables devuelvan el dinero. El Tribunal de Cuentas actúa al margen de la vía penal, con el único objetivo de recuperar fondos públicos, utilizando el embargo preventivo de bienes si es necesario.

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Investigación sobre la trama Koldo

Los indicios de irregularidades se centran en adjudicaciones a una constructora vinculada a la llamada trama Koldo. La investigación podría expandirse a otros sectores dentro de Adif, especialmente tras los recientes accidentes ferroviarios. La instrucción parte de encargos a OPR, un grupo relacionado con la trama.

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El consejero del Tribunal de Cuentas, José Manuel Otero Lastres, detectó serias irregularidades en contratos financiados por la Unión Europea durante una fiscalización ordinaria de Adif. El informe revela que empleados públicos ya habían denunciado un trato de favor hacia una constructora, posteriormente vinculada a la trama del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Dos vías de investigación

Actualmente, hay dos vías de investigación en marcha: la del Tribunal de Cuentas y la judicial de la Fiscalía Europea. Identificar a los responsables últimos del amaño será complejo, especialmente si los cargos de Adif que participaron en las adjudicaciones actuaron bajo órdenes. En la vía penal, se señala a Ábalos como responsable final, aunque aún es prematuro sacar conclusiones definitivas.