El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá al funeral confesional en memoria de las 69 víctimas mortales del accidente de alta velocidad registrado en Urda. Siguiendo la línea mantenida ante anteriores tragedias colectivas, el Ejecutivo central estará representado en el oficio litúrgico del próximo martes 10 de noviembre en la Catedral Primada de Toledo por el vicepresidente primero y ministro de Economía y Transportes, Carlos Cuerpo, y la titular de Educación, Milagros Tolón. La ceremonia religiosa institucional estará presidida por Sus Majestades los Reyes Don Felipe VI y Doña Letizia.

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Fuentes del Palacio de la Moncloa han justificado la ausencia del jefe del Ejecutivo bajo el argumento de mantener la neutralidad aconfesional en los homenajes de Estado, restringiendo la presencia del presidente a tributos laicos y reservando la representación delegada en miembros del gabinete para los actos litúrgicos. El acompañamiento gubernamental recae así en el nuevo titular de la cartera de Transportes y en Tolón debido a su vinculación territorial como exalcaldesa de la capital toledana y cabeza de lista socialista por la provincia.

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El Ejecutivo intenta convertir la renuncia de Óscar Puente en un activo electoral

En paralelo a la organización de las honras fúnebres, la Moncloa ha cerrado filas en torno a la salida del exministro Óscar Puente, tras desvelarse que Sánchez intentó frenar su dimisión por mensaje directo instantes antes de que se hiciera pública en el Congreso. Desde el seno del Gobierno se sostiene ahora que la dimisión voluntaria responde a un gesto de lealtad y dignidad hacia los familiares de los fallecidos, orientando la narrativa oficial a restaurar la confianza técnica en la red de alta velocidad tras registrar dos siniestros graves en menos de un año.

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El equipo de campaña socialista busca transformar la marcha de Puente en una bandera de responsabilidad política frente a la oposición. El argumento institucional pretende marcar distancias respecto a gestiones autonómicas de crisis, contraponiendo el relevo en la cúpula de Transportes con la continuidad de cargos en la Generalitat Valenciana tras los episodios de la DANA de 2024.

Sánchez regresa a los mítines con foco en la defensa de los servicios públicos

Una vez reestructurado el gabinete con el traspaso de competencias a Carlos Cuerpo, el presidente retoma este fin de semana su agenda de actos públicos con vistas a los comicios del 29 de noviembre. La gira precampaña arrancará en Valencia para continuar en Tarragona y Bilbao, articulando un discurso centrado en la defensa del sector público como pilar de cohesión social y garantía de seguridad en las infraestructuras estratégicas.

Con esta hoja de ruta, la dirección del PSOE busca cerrar la fase de gestión de la emergencia ferroviaria y fijar los ejes del debate electoral en el último tramo antes de las urnas, polarizando frente a los discursos de la oposición y respaldando las medidas de auditoría iniciadas por el nuevo responsable de la cartera.