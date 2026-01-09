Comprueba la combinación ganadora del Euromillones de este 9 de enero de 2026 y el código premiado de ‘El Millón’.

La emoción de Euromillones regresa este viernes 9 de enero de 2026. Como cada martes y viernes, Europa se paraliza a la espera de conocer la combinación de cinco números y dos estrellas que puede entregar un bote de XX millones de euros.

El sorteo se celebra en París en torno a las 21:00h y los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después. Consulta aquí los números premiados y comprueba si tu código de ‘El Millón’ ha resultado ganador:

Combinación ganadora de Euromillones hoy, 9 de enero de 2026

Números: XX – XX – XX – XX – XX

¿Cómo jugar a Euromillones?

Para participar en el sorteo europeo, el jugador debe elegir cinco números (del 1 al 50) y dos estrellas (del 1 al 12). El precio de cada apuesta es de 2,50 euros.

Con cada apuesta realizada en España, se asigna automáticamente un código para el sorteo de El Millón, un juego adicional y exclusivo para el territorio nacional que garantiza un premio de un millón de euros en cada jornada de sorteo.

Reparto de premios y categorías

Euromillones destina el 50% de su recaudación a premios, repartidos en 13 categorías diferentes:

1ª Categoría (5+2): El Bote.

El Bote. 2ª Categoría (5+1): Premio aproximado de 200.000 €.

Premio aproximado de 200.000 €. 3ª Categoría (5+0): Premio aproximado de 20.000 €.

Premio aproximado de 20.000 €. (… hasta la 13ª categoría: 2 aciertos) .

Horario del sorteo

El escrutinio se realiza en París sobre las 21:00 horas. Sin embargo, debido a la gestión de datos entre los 9 países participantes (España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza), los resultados oficiales y el reparto de premios suelen confirmarse entre las 21:15h y las 21:30h.