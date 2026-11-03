El santoral católico celebra hoy, 3 de noviembre, a San Martín de Porres, religioso dominico nacido en Lima. Dedicó su vida al cuidado de los pobres y los enfermos y fue canonizado por san Juan XXIII.
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Este martes, la Iglesia recuerda su vida de oración y servicio, junto a la de otros santos y beatos. Entre ellos figuran obispos, mártires, religiosos y personas veneradas por la tradición cristiana en distintos países.
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San Martín de Porres (1579-1639)
Martín de Porres nació en Lima, Perú, en 1579. Fue religioso dominico y su vida quedó ligada a la atención de quienes necesitaban ayuda, especialmente los pobres y los enfermos.
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La caridad ocupó un lugar central en su trayectoria. Su dedicación al cuidado de otras personas es uno de los rasgos por los que se le recuerda en la conmemoración del 3 de noviembre.
También destacó por su humildad y por una profunda vida de oración. Estas características forman parte de la memoria que conserva la Iglesia sobre el religioso peruano.
Murió en 1639. Más de tres siglos después, en 1962, fue canonizado por san Juan XXIII, un reconocimiento de su santidad por parte de la Iglesia católica.
Otros santos que se celebran el 3 de noviembre
- Santos Germán, Teófilo y Cirilo de Cesarea de Capadocia: mártires cristianos que murieron por profesar su fe.
- San Libertino de Agrigento: obispo y mártir venerado por la antigua tradición cristiana de Agrigento, en Sicilia.
- San Pápulo de Lauragais: mártir venerado desde antiguo en la región de Toulouse, en Francia.
- Santos Valentín e Hilario de Viterbo: mártires cuya memoria conserva una antigua tradición en Viterbo, Italia.
- San Pirmino de Reichenau: obispo, abad y misionero que fundó monasterios en Europa central durante el siglo VIII.
- San Domnino de Vienne: obispo recordado entre los antiguos pastores de la Iglesia de Vienne, en la Galia.
- San Guenael de Landevenec: monje bretón que sucedió a san Guénolé como abad de Landévennec.
- San Gaudioso de Tarazona: obispo vinculado a la vida monástica antes de asumir el episcopado.
- Santa Silvia de Roma: madre del papa san Gregorio Magno, venerada por su dedicación a la familia y a la oración.
- San Juanicio de Antidio: monje de Bitinia que abandonó la vida militar y vivió durante décadas en oración y austeridad.
- Santa Odrada de Alem: virgen venerada en la región de Brabante, en la actual Bélgica.
- San Ermengol de Urgel: obispo que impulsó la vida de su diócesis y promovió obras públicas y asistenciales.
- Beato Berardo de los Marsos: obispo italiano que trabajó por la disciplina eclesiástica y el cuidado pastoral.
- Beata Alpaide de Cudot: joven francesa cuya vida estuvo marcada por la enfermedad, la oración y la contemplación.
- Santa Ida de Fieschingen: religiosa venerada en Suiza que, tras enviudar, llevó una vida retirada dedicada a la oración.
- Beato Simón Balachi: religioso dominico italiano conocido por su humildad y su dedicación a las tareas conventuales.
- San Pedro Francisco Nerón: sacerdote y misionero francés que sufrió el martirio en Vietnam en 1860.
La canonización de San Martín de Porres
La canonización de Martín de Porres tuvo lugar en 1962, durante el pontificado de san Juan XXIII. La fecha del 3 de noviembre reúne su memoria con la de otros miembros de la tradición cristiana, entre ellos el dominico italiano beato Simón Balachi y el misionero san Pedro Francisco Nerón.
Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.
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