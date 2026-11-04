Rodri Hernández sufre una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le mantendrá en torno a un mes apartado de los terrenos de juego. El centrocampista madrileño no podrá disputar este domingo el encuentro de LaLiga frente al Atlético de Madrid ni acudir a la convocatoria de la selección española para los dos últimos compromisos de la fase de grupos de la Nations League ante República Checa e Inglaterra.

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El parte médico del club confirma la dolencia tras el partido ante el Aston Villa

El Barcelona ha informado este miércoles mediante un comunicado oficial sobre el estado físico del futbolista. Rodri se ha sometido a diversas pruebas médicas tras notar molestias musculares durante el transcurso del encuentro de la Liga de Campeones disputado el pasado martes frente al Aston Villa en el Spotify Camp Nou, en el que el conjunto azulgrana se impuso por 3-0. Debido a estas dolencias, el jugador fue sustituido en el descanso por Marc Bernal.

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El parte médico emitido por la entidad barcelonista ha verificado la afección en el bíceps femoral de la pierna derecha. Aunque el club ha detallado que el tiempo exacto que permanecerá fuera de los terrenos de juego dependerá de la propia evolución de la lesión, se calcula que el periodo de recuperación se prolongará cerca de un mes.

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Hansi Flick pierde a un pilar clave antes de visitar al Atlético de Madrid

Esta contratiempo supone un contratiempo notable para la planificación del técnico Hansi Flick, quien pierde a una pieza fundamental de su esquema inicial. El centrocampista madrileño venía acumulando la mayoría de los minutos en los compromisos más recientes del equipo.

La ausencia del internacional español se producirá en un momento trascendental del calendario, empezando por la visita de este domingo al estadio Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid a las 21:00 horas, además de privarle de su participación con la selección española en la ventana internacional de la Nations League.