El centrocampista del Real Madrid finalizó el Clásico frente al Barcelona con molestias en la pierna derecha tras jugar lesionado más de cuarenta minutos, según confirmó José Mourinho. Las exploraciones determinarán el alcance de la dolencia y su disponibilidad para los próximos compromisos.

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El Real Madrid se encuentra a la espera de conocer el estado físico de Fede Valverde tras la disputa del Clásico frente al FC Barcelona. El futbolista uruguayo concluyó el enfrentamiento en el Camp Nou con molestias en el isquio de su pierna derecha, una circunstancia que encendió las alarmas dentro del conjunto blanco. Desde la entidad madridista han confirmado que el jugador se someterá a diversas pruebas médicas este próximo martes con el objetivo de evaluar de forma precisa la zona afectada. Las exploraciones a las que será sometido determinarán el alcance exacto del problema muscular y permitirán a los servicios médicos y al cuerpo técnico conocer su disponibilidad de cara a los siguientes partidos del calendario. Por el momento, el club no ha concretado un diagnóstico definitivo ni ha fijado un plazo estimado de recuperación para el internacional charrúa.

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Modificación táctica en el lateral derecho y exigencia en el Camp Nou

Durante el desarrollo del encuentro disputado en el feudo azulgrana, Fede Valverde volvió a asumir la responsabilidad de ocupar el lateral derecho de la zaga madridista, una posición que le exigió un notable despliegue físico y defensivo. El internacional uruguayo completó una actuación de alto desgaste en una noche de máxima exigencia competitiva para el equipo. A pesar de las molestias físicas que comenzaron a manifestarse durante el transcurso del juego, el futbolista permaneció sobre el terreno de terreno de juego para mantener la estructura táctica dispuesta sobre el césped. La situación física del jugador queda ahora pendiente del resultado de los exámenes clínicos programados por la entidad para el inicio de la semana.

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La evolución de estas molestias condicionará la planificación del cuerpo técnico madridista para los inmediatos compromisos oficiales. La aportación de Fede Valverde en la demarcación de lateral derecho ha sido un recurso utilizado para sostener el esquema del equipo, y el cuerpo médico prefiere mantener la cautela hasta que se completen los análisis pertinentes en las instalaciones del club.

José Mourinho destaca el sacrificio del uruguayo tras jugar lesionado

Tras la conclusión del encuentro y la consecución del triunfo en el Camp Nou, el técnico del Real Madrid, José Mourinho, puso en valor públicamente el esfuerzo y la implicación mostrados por Fede Valverde a lo largo del choque. El entrenador portugués ofreció detalles sobre el estado en el que compitió el futbolista uruguayo durante gran parte del duelo ante el eterno rival. «Jugó lesionado más de 40 minutos. Ha querido seguir y medir sus límites, dándolo todo mientras podía», explicó el preparador en rueda de prensa, destacando la entrega de uno de los futbolistas de mayor relevancia dentro de la plantilla merengue.

El jugador volvió a exigirse al máximo para ayudar al equipo en un escenario de elevada exigencia táctica y emocional. Tras el esfuerzo realizado en la Ciudad Condal, el futbolista queda a la espera del dictamen médico. El Real Madrid aguarda a conocer el alcance exacto de estas molestias en el isquio derecho antes de tomar decisiones definitivas respecto a su participación en los próximos partidos del calendario oficial.