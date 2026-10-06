Las ofertas abarcan enfrentamientos directos entre los líderes del PSOE y del PP, formatos a cuatro bandas y un encuentro a ocho con portavoces del Congreso.

Los principales grupos de televisión que operan en España han puesto en marcha sus operativas logísticas y editoriales tras la confirmación de la cita con las urnas programada para el próximo domingo 29 de noviembre. RTVE, Atresmedia y Mediaset España han trasladado formalmente a las distintas fuerzas políticas —cada uno de manera independiente— hasta seis propuestas de debates electorales para la campaña de los comicios generales. El elemento común que comparten las tres ofertas audiovisuales radica en la inclusión de un formato cara a cara entre los representantes de las dos organizaciones con mayor representación parlamentaria: el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

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El movimiento de los operadores televisivos se desencadenó durante la mañana del lunes 5 de octubre a raíz de las informaciones difundidas tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo. En primer término, Mediaset España trasladó a las formaciones su intención de articular un debate a dos bandas centrado en los líderes de los dos partidos con más escaños en el Congreso de los Diputados, según revelaron fuentes del propio grupo de comunicación.

Las alternativas de Atresmedia y la oferta pública de RTVE

La respuesta del resto de competidores del sector audiovisual no se hizo esperar durante la tarde del mismo lunes. Atresmedia hizo pública una doble propuesta de programación electoral. Por un lado, el grupo privado planteó la celebración de un debate a cuatro con los candidatos de las principales organizaciones políticas para el miércoles 18 de noviembre. Por otro lado, reservó la fecha del lunes 23 de noviembre para emitir un cara a cara exclusivo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La cobertura prevista para ambas citas se articularía a través de sus ventanas de difusión en Antena 3, laSexta, Onda Cero y la plataforma Atresplayer.

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Por su parte, la corporación pública RTVE dirigió su paquete de invitaciones a los partidos «con el objetivo de asegurar el pluralismo, la neutralidad y velar por los intereses de la ciudadanía». El esquema diseñado por el radioemisor público distribuye la cobertura en tres citas diferenciadas:

Martes 17 de noviembre: Un debate cara a cara protagonizado por los líderes del PSOE y del PP.

Un debate cara a cara protagonizado por los líderes del PSOE y del PP. Lunes 23 de noviembre: Un encuentro macroparlamentario con la participación de ocho portavoces del Congreso.

Un encuentro macroparlamentario con la participación de ocho portavoces del Congreso. Jueves 26 de noviembre: Un formato de debate a cuatro bandas con los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

El contexto del adelanto electoral tras el rechazo a los decretos de vivienda

Las propuestas formuladas por los grupos audiovisuales responden a la precipitación de los acontecimientos políticos tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez la mañana del lunes 5 de octubre. La convocatoria formal de las elecciones generales para el 29 de noviembre se materializó después de que la Cámara Baja rechazara los dos reales decretos impulsados por el Gobierno para abordar la problemática de la vivienda, como consecuencia de los votos en contra emitidos de forma conjunta por el Partido Popular, Vox y Junts.

Ante el resultado desfavorable en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno se tomó el fin de semana previo para reflexionar sobre la oportunidad de anticipar la cita con las urnas, un escenario del que ya existían indicios desde el viernes anterior. Sánchez hizo pública la decisión de disolver las Cortes y llamar a los ciudadanos a las urnas tras haber informado previamente al Rey Felipe VI, quien inició este mismo lunes un viaje de Estado a Finlandia acompañado por la Reina Letizia. Con la fecha electoral formalizada, los operadores de televisión vuelven a postularse, de manera similar a anteriores campañas, para acoger los principales encuentros televisados del periodo electoral.