Correos electrónicos internos obtenidos recientemente muestran que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, estaba al tanto de que muchas residencias de mayores no habían sido medicalizadas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19.

Según los documentos, el firmante de los protocolos de actuación en residencias alertó desde el inicio de la crisis sobre la necesidad de “sacar” de estos centros a más casos de los inicialmente previstos. En sus comunicaciones, advertía: “No deseo que ninguna autoridad tenga en su conciencia un número importante de fallecimientos evitables”.

Estos correos ponen de relieve que las advertencias sobre la falta de recursos médicos en las residencias fueron conocidas por la administración regional, lo que genera un debate sobre la gestión de la crisis y la posible responsabilidad en los fallecimientos de residentes durante los momentos más críticos de la pandemia.

La filtración coincide con la reactivación de investigaciones sobre la atención a personas mayores en centros residenciales y las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias madrileñas en 2020. Expertos en políticas de salud pública han señalado que la medicalización insuficiente de estos centros contribuyó significativamente al elevado número de muertes en esta población vulnerable.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre estos nuevos hallazgos.