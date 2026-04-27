RTVE ha confirmado el equipo de presentadores de El Grand Prix 2026, cuya nueva edición comienza a grabarse esta semana. Ramón García seguirá al frente del concurso familiar de La 1, mientras que Lalachus continuará como copresentadora por segundo año consecutivo.

La principal novedad será la incorporación del periodista Gorka Rodríguez, que se suma al formato en sustitución de Ángela Fernández, quien participó en la edición de 2025 y no continuará en esta nueva temporada.

Gorka Rodríguez es un rostro vinculado a RTVE, con dos décadas de experiencia en televisión y radio. Fue presentador de El Cazador Stars en La 1 y actualmente es locutor de El Despertador de RNE. Además, ya participó el pasado verano en El Grand Prix como padrino de L’Alborç, en Tarragona.

La nueva edición mantendrá algunas de sus pruebas más populares, como Los troncos locos, Los bolos y Los pingüinos matemáticos, pero también incorporará nuevos juegos. RTVE asegura que el programa llegará este verano “más grande, más participativo y más emocionante”.

También seguirán Wilbur, con su humor y acrobacias, y la vaquilla María Fernanda, uno de los elementos más reconocibles del formato.

En esta edición participarán 12 localidades: Altura, Balanegra, Blanca, Cantalejo, Muros, Polinyà, Pradejón, Pravia, Quintanar del Rey, San Juan de la Rambla, Serranillos del Valle y Zumárraga.