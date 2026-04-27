Kiko Matamoros ha reaccionado con dureza a la entrevista concedida por Makoke en el programa ¡De viernes!, donde su exmujer relató algunos de los episodios más difíciles de su relación con el colaborador televisivo.

Durante su intervención, Makoke recordó un incidente ocurrido en enero de 2010, después de una salida nocturna en Madrid. Según su versión, tras una discusión, la situación se agravó al llegar al domicilio familiar. La colaboradora aseguró que intentó llamar a la policía y que finalmente logró contactar con la Guardia Civil.

El testimonio provocó la reacción inmediata de Matamoros, quien rechaza las acusaciones y acusa al programa de ofrecer una versión “fragmentada” de los hechos. A través de su cuenta de X, el colaborador denunció lo que considera una manipulación de su imagen.

“Estoy alucinando por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien”, escribió Matamoros, quien sostuvo que el relato emitido estaba construido “en base a la mentira” y a la “fragmentación” de archivos. Además, advirtió: “Tendréis la respuesta merecida”.

Según se comentó posteriormente en el programa Fiesta, Matamoros habría visto la entrevista con gran malestar. El periodista Kike Calleja aseguró que el colaborador se siente “decepcionado” y especialmente dolido por el impacto que esta situación pueda tener en su hija Anita, con quien actualmente no mantiene relación.

El conflicto vuelve a colocar en primer plano la tensa relación entre Kiko Matamoros y Makoke, marcada por años de enfrentamientos públicos. Por ahora, el colaborador no ha detallado qué medidas tomará, aunque sus palabras apuntan a una posible respuesta legal contra Mediaset y el programa ¡De viernes!.