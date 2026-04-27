Supervivientes 2026: Conexión Honduras vivió una noche cargada de emociones, reencuentros y una nueva expulsión definitiva. La audiencia decidió salvar a Marisa Jara, por lo que Ingrid Betancor se convirtió en la nueva expulsada del reality.

Ambas concursantes habían quedado como las primeras “parásitas” de la edición tras la expulsión de Ingrid y la repesca de Marisa. Durante varios días convivieron en una plataforma sobre la playa, dependiendo de sus compañeros, hasta que el público volvió a votar.

Sandra Barneda comunicó al final de la gala que Marisa continuaba en la aventura. La modelo celebró emocionada el apoyo de la audiencia, mientras Ingrid asumió su salida con lágrimas y agradecimiento, destacando que podría regresar a casa coincidiendo con el Día de la Madre.

La noche también estuvo marcada por el Puente de las Emociones de Ivonne Reyes. La venezolana repasó su carrera profesional, el éxito que vivió en televisión, el posterior olvido, sus problemas económicos y algunos de los momentos más duros de su vida sentimental.

Reyes confesó que llegó a sentirse olvidada por el público y por ella misma. También habló de la “bancarrota” que sufrió tras dejar de trabajar y de cómo intentó ocultar sus dificultades para proteger a su hijo Alejandro.

Uno de los momentos más duros llegó al hablar del amor. Ivonne aseguró que una relación complicada la “destruyó por dentro” y le hizo dejar de creer en el amor. También se emocionó profundamente al recordar a su hijo, a quien definió como “lo más importante” de su vida.

El momento más alegre lo protagonizó José Manuel Soto, que recibió la visita sorpresa de su hijo en Honduras. El programa recreó una Feria de Abril y ambos se fundieron en un abrazo antes de cantar juntos unas sevillanas ante sus compañeros.