Las principales revistas del corazón ya han presentado sus portadas de esta semana, marcadas por dos historias muy diferentes: el dolor de Paula Echevarría tras el fallecimiento de su padre y la exclusiva familiar de Ana Boyer y Fernando Verdasco junto a su hija recién nacida.

¡Hola!, Semana, Lecturas y Diez Minutos combinan momentos personales, posados familiares y las tradicionales imágenes estivales de famosos. Paula Echevarría aparece en tres de las cuatro cabeceras, mientras que Ana Boyer protagoniza la exclusiva más destacada del quiosco.

‘¡Hola!’ presenta a la hija de Ana Boyer y Fernando Verdasco

La portada de ¡Hola! está dedicada a Ana Boyer y Fernando Verdasco, que presentan en exclusiva a la pequeña Mía, la nueva integrante de la familia.

La pareja protagoniza un amplio posado junto a sus cuatro hijos, con una imagen centrada en la estabilidad y la felicidad familiar.

La publicación también reserva espacio para Ana de Armas, Eugenia Silva y Susanna Griso, aunque la fotografía de la familia Boyer-Verdasco ocupa el principal protagonismo.

‘Semana’ muestra el momento más doloroso de Paula Echevarría

Semana apuesta por una portada de carácter emocional con Paula Echevarría durante el funeral de su padre, Luis Ángel Echevarría.

La actriz aparece acompañada por Miguel Torres en uno de los momentos más difíciles de su vida. La revista recoge además una de las frases con las que se despidió públicamente de su progenitor.

La cabecera completa su portada con imágenes veraniegas de Carmen Thyssen y Carmen Borrego, además de una escapada protagonizada por Kylian Mbappé y Ester Expósito.

‘Lecturas’ combina famosos internacionales y actualidad de la Casa Real

En Lecturas, la portada se reparte entre varias historias.

El principal reclamo es un reportaje sobre las estrellas internacionales que han elegido España para pasar sus vacaciones, con nombres como Sofía Vergara y Nicole Kidman.

La publicación también dedica espacio al duelo de Paula Echevarría y a la presencia de la reina Letizia en Mallorca, uno de los temas habituales de la crónica social durante el verano.

La portada se completa con una información sobre la familia de Julia Roberts.

‘Diez Minutos’ centra su portada en Paula Echevarría

Diez Minutos convierte a Paula Echevarría en la principal protagonista de la semana.

La actriz ocupa prácticamente toda la portada con imágenes tomadas durante la despedida de su padre, acompañada por su madre. La revista apuesta por un enfoque especialmente visual y emocional.

En un segundo plano aparecen las vacaciones de Nuria Roca y Juan del Val, Ion Aramendi y María Amores, además de Alaska y Mario Vaquerizo.

Dos historias dominan el quiosco

Las cuatro portadas reflejan dos grandes líneas de la prensa del corazón.

Por un lado, destacan las exclusivas familiares, encabezadas por el posado de Ana Boyer con su hija Mía. Por otro, aparece el seguimiento de los momentos más personales de los famosos, con Paula Echevarría presente en tres cabeceras tras la muerte de su padre.

Las vacaciones, las escapadas y las imágenes en la playa completan una semana en la que el quiosco vuelve a combinar alegría familiar, dolor y actualidad social.