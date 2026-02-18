El diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha expresado duras críticas contra la reciente propuesta del Gobierno para regularizar a inmigrantes. En su intervención ante el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el parlamentario aseguró que la medida podría generar una “auténtica avalancha” de personas y calificó la iniciativa como un posible “colador de delincuentes”.

Por su parte, Grande-Marlaska defendió la regularización, subrayando que se busca garantizar derechos y protección a los más vulnerables, sin contradecir la lucha contra las mafias y el tráfico de seres humanos. El ministro también recordó que el Partido Popular, al que Gil Lázaro perteneció anteriormente, ha llevado a cabo regularizaciones similares en el pasado.