El santoral católico conmemora hoy, 26 de diciembre, la fiesta de San Esteban, protomártir. Situada inmediatamente después del nacimiento de Jesús, esta festividad recuerda que el nacimiento del Salvador está intrínsecamente ligado al sacrificio y al testimonio de fe, siendo Esteban el primer seguidor de Cristo en derramar su sangre por el Evangelio.

San Esteban, diácono y primer mártir

Esteban fue uno de los siete primeros diáconos elegidos por los Apóstoles en la Iglesia de Jerusalén para servir a los más necesitados y asegurar una distribución justa de los recursos en la comunidad primitiva.

Vida y Predicación: Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Esteban no solo se encargaba del servicio material, sino que también realizaba grandes prodigios y predicaba con una sabiduría que sus adversarios no podían rebatir.

El Juicio: Su mensaje sobre la nueva alianza en Cristo provocó la ira de ciertos sectores del Sanedrín. Fue acusado de blasfemia y llevado a juicio, donde pronunció un discurso histórico repasando la historia de la salvación hasta llegar a la figura de Jesús.

El Martirio: Al final de su defensa, Esteban tuvo una visión de los cielos abiertos y del Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Al declarar esto, fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Sus últimas palabras fueron de perdón para sus verdugos: «Señor, no les tengas en cuenta este pecado».

Saulo de Tarso: Entre los presentes que aprobaban su muerte se encontraba un joven llamado Saulo, quien más tarde se convertiría en San Pablo, el Apóstol de los Gentiles.

Otros santos que se celebran el 26 de diciembre

Junto a la figura central de San Esteban, la Iglesia también recuerda en esta jornada a otros santos y confesores de la fe:

San Dionisio, papa: Vigésimo quinto papa de la Iglesia en el siglo III. Reorganizó las parroquias romanas y trabajó intensamente para consolar a los cristianos perseguidos por el emperador Valeriano, enviando ayuda incluso a comunidades lejanas en Capadocia.

San Zósimo, papa: Pontífice del siglo V, de origen griego, conocido por su firmeza en las controversias teológicas de su tiempo y por su labor en la organización de la jerarquía eclesiástica en las Galias.

San Arquelao, obispo: Obispo de Mesopotamia en el siglo III, recordado por su defensa de la ortodoxia cristiana frente a las enseñanzas del maniqueísmo.

Obispo de Mesopotamia en el siglo III, recordado por su defensa de la ortodoxia cristiana frente a las enseñanzas del maniqueísmo. San Teodoro de Constantinopla, monje y mártir: Monje que, junto a su hermano San Teófanes, sufrió torturas y destierro en el siglo IX por defender la veneración de las sagradas imágenes durante la crisis iconoclasta.

