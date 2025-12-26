La Guardia Civil rescató en la tarde de este miércoles a dos personas que se encontraban a la deriva después de que la embarcación en la que navegaban quedara atrapada en una zona rocosa del litoral ceutí.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la playa de La Bolera–San Amaro, cuando la embarcación recreativa, ocupada por dos vecinos de la ciudad, perdió el control y terminó encallada entre las rocas, a escasa distancia de la orilla.

La alerta fue dada por una familia que se encontraba en la zona y que observó la situación de riesgo. Uno de los testigos llegó incluso a ayudar a uno de los ocupantes, de edad avanzada, hasta una zona segura mientras se activaban los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Marítimo y patrullas de costa de la Guardia Civil. Aunque en un primer momento los ocupantes mostraron cierta resistencia a abandonar la embarcación, finalmente siguieron las indicaciones de los agentes y fueron rescatados sin que se produjeran daños personales.

De forma paralela, Salvamento Marítimo movilizó una embarcación para proceder a la recuperación de la nave afectada. La actuación coordinada de los distintos servicios permitió resolver el incidente con rapidez y sin consecuencias graves.