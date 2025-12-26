La Ciudad Autónoma de Ceuta mantiene activo el servicio de farmacias de guardia con el objetivo de garantizar la atención farmacéutica a la ciudadanía durante todo el día, incluidos los periodos fuera del horario comercial habitual. Este servicio resulta esencial para atender urgencias sanitarias y asegurar el acceso a medicamentos cuando las farmacias permanecen cerradas.

Farmacias de guardia asignadas

Durante la jornada actual, las farmacias que prestan servicio de guardia en la ciudad son las siguientes:

Zona Centro: Farmacia Ruiz C.B., encargada de atender a los usuarios del área céntrica de Ceuta durante el turno diurno.

Campo Exterior: Farmacia Puya C.B., que ofrece atención farmacéutica a los vecinos de esta zona durante el día.

Turno de noche: Farmacia Puya C.B., que asume también el servicio nocturno, garantizando la dispensación de medicamentos y asesoramiento profesional durante la noche.

El sistema de turnos establecido permite que siempre haya al menos una farmacia operativa en la ciudad, asegurando así una cobertura sanitaria continua para la población.

Horarios de atención

El servicio de guardia se organiza de la siguiente manera:

Turno de día: desde las 09:00 hasta las 23:00 horas.

Turno de noche: desde las 23:00 hasta las 09:00 horas del día siguiente.

Desde las autoridades sanitarias se recuerda a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable del servicio de guardia, reservándolo para situaciones de necesidad o urgencia.