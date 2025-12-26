En este día de Navidad, la ONCE ha celebrado sus sorteos habituales repartiendo nuevos premios entre los participantes que han buscado la suerte en esta jornada festiva. A continuación, detallamos los números premiados en el Cupón Diario y el Super Once de hoy, jueves 25 de diciembre.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario, el más tradicional de la organización, ha arrojado la siguiente combinación ganadora:

• Número premiado: 07985

• Serie: 037

El poseedor del cupón con este número y serie es el ganador de «La Paga», que consiste en un premio de 36.000 € al año durante 25 años. Además, el número premiado otorga 35.000 € a las cinco cifras.

Super Once

El juego basado en la matriz de 80 números ha celebrado su sorteo diario a las 21:15h. Los 20 números que conforman la combinación ganadora de hoy son:

04, 06, 11, 13, 15, 20, 26, 31, 32, 36, 51, 59, 60, 62, 65, 70, 80, 82, 84

Próximos sorteos y Navidad

Cabe recordar que tras los sorteos de hoy, los jugadores ya tienen la vista puesta en el Cuponazo de mañana viernes y, especialmente, en el Sorteo Extra de Navidad de la ONCE que se celebrará el próximo 1 de enero, con premios de mayor cuantía para celebrar la entrada del nuevo año.

Nota informativa: Esta información ha sido redactada con fines periodísticos. La única lista oficial y vinculante es la proporcionada por la ONCE. Se recomienda verificar los boletos a través de los canales oficiales o en los puntos de venta autorizados.