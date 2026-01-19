El santoral católico conmemora hoy, 20 de enero, a dos de los santos más venerados desde la antigüedad. San Sebastián, el mártir cuya imagen es icono del arte universal, y el Papa San Fabián, quien organizó la Iglesia en un periodo de calma antes de la tormenta.

San Sebastián, mártir

San Sebastián (siglo III) era un capitán de la guardia pretoriana en Roma. Aprovechaba su cargo militar para visitar a los cristianos encarcelados, llevarles consuelo y animarlos a no renegar de su fe.

Al ser descubierto como cristiano por el emperador Diocleciano, fue condenado a morir atravesado por flechas. Fue dado por muerto, pero la viuda lo rescató y curó sus heridas. Valentía Final: Una vez recuperado, en lugar de huir, se presentó de nuevo ante el emperador para reprocharle su crueldad con los cristianos. Diocleciano, asombrado y enfurecido, ordenó que lo azotaran hasta la muerte en el Circo Máximo.

San Fabián, papa y mártir

Fabián fue elegido Papa en el año 236 de una manera prodigiosa: siendo un simple laico, una paloma se posó sobre su cabeza durante la elección, lo que fue visto como una señal del Espíritu Santo.

Organizador de Roma: Dividió la ciudad de Roma en siete distritos o diaconías para organizar mejor la asistencia a los pobres y el registro de las actas de los mártires.

Otros santos que se celebran el 20 de enero

Junto a estos grandes mártires romanos, hoy recordamos a:

San Eutimio el Grande, abad: Una de las figuras más importantes del monacato en Palestina (siglo V). Vivió en cuevas cerca de Jerusalén y fundó una «laura» (monasterio de ermitaños), destacando por su don de consejo y sus milagros.

Joven mártir del siglo IV que, según la tradición, vivió como ermitaño desde niño antes de ser apresado y ejecutado por las autoridades romanas. San Wulfstano de Worcester, obispo: Uno de los últimos santos anglosajones de Inglaterra (siglo XI), conocido por su humildad, su lucha contra la trata de esclavos en el puerto de Bristol y su fidelidad pastoral.

