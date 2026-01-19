La tensión por la polémica final de la Copa de África 2025 entre Marruecos y Senegal continúa en aumento. La Real Federación Marroquí de Fútbol ha anunciado que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la FIFA, tras considerar que el comportamiento de Senegal perjudicó a la selección anfitriona.

El conflicto surgió en los últimos minutos del partido, cuando Senegal amagó con retirarse tras un penalti señalado a favor de Marruecos, confirmado como correcto por expertos. La interrupción alteró el desarrollo normal del encuentro y, según Marruecos, afectó directamente el rendimiento de sus jugadores. Finalmente, Senegal se llevó el título tras un penalti fallado por Brahim que selló la derrota marroquí.

“La Real Federación Marroquí de Fútbol insiste en que este asunto se aborde a través de los canales oficiales para proteger la integridad del fútbol africano”, indicó la institución en un comunicado.

El anuncio abre la puerta a posibles sanciones para Senegal, mientras que la polémica prolonga el debate sobre la actuación arbitral y el comportamiento de los equipos en los momentos decisivos. La final de Rabat, lejos de cerrarse, sigue provocando reacciones y expectativas sobre las resoluciones que puedan adoptar FIFA y CAF.