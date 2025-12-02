El sorteo de la Bonoloto ya tiene combinación ganadora. El bote acumulado se entregará a quien acierte la combinación de seis números principales.

El sorteo de la Bonoloto se celebró este lunes 1 de diciembre de 2025 a las 21:30 horas, y los números ganadores han sido los siguientes:

Tipo de Número Combinación Combinación Ganadora 02, 17, 21, 24, 40, 41 Complementario 39 Reintegro 2

Premios y características de la Bonoloto

El premio de máxima categoría de la Bonoloto se otorga a los acertantes de los seis números principales. También resultan agraciados quienes acierten cinco números más el complementario, cuatro números o tres números. El reintegro supone recuperar el dinero de la apuesta.

El bote mínimo garantizado de la Bonoloto es de 400.000 euros y se acumula para el siguiente sorteo si no hay acertantes de primera categoría, por lo que puede crecer de forma ilimitada.

La Bonoloto celebra sorteos de lunes a sábado y ofrece dos modalidades de juego: diaria y semanal. Los jugadores también pueden realizar apuestas múltiples de hasta 11 números.