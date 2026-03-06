El central sevillano se alía con diseñadores de Nueva York para lanzar una firma de ediciones limitadas. El proyecto, producido entre Italia y Portugal, verá la luz el próximo lunes 9 de marzo.

Sergio Ramos no solo marca el ritmo en el campo; ahora busca hacerlo en el armario. Mientras el mundo del fútbol especula con su próximo destino tras su salida de los Rayados de Monterrey el pasado diciembre, el camero ha desvelado su proyecto más personal fuera de los estadios: ONE, su propia marca de moda global.

Se ha confirmado que Ramos no solo es la imagen de la firma, sino que ha participado activamente en el diseño junto al equipo de ONE New York. La marca nace con una filosofía clara: trasladar la exigencia del deporte de élite al sector textil, bajo la premisa de que la calidad es «innegociable».

Adiós a las temporadas, hola a los ‘drops’ exclusivos

A diferencia de las firmas tradicionales que se rigen por las temporadas de primavera/verano u otoño/invierno, ONE New York apuesta por un modelo de negocio disruptivo:

Lanzamientos limitados: La marca funcionará mediante «drops» selectivos a lo largo del año.

La marca funcionará mediante «drops» selectivos a lo largo del año. Cultura del coleccionismo: Este formato se inspira en el mundo de las camisetas de fútbol y la cultura streetwear de lujo, donde la exclusividad y la escasez marcan el valor de la prenda.

Este formato se inspira en el mundo de las camisetas de fútbol y la cultura streetwear de lujo, donde la exclusividad y la escasez marcan el valor de la prenda. Producción europea: Aunque el diseño se fragua en Nueva York, la fabricación se ha llevado a cabo en Italia y Portugal, buscando los estándares más altos de la industria.

El estilo «Ramos» fuera del campo

El primer lanzamiento de ONE refleja la estética que el central ha lucido en sus apariciones públicas durante los últimos años: segura, elegante y audaz. Las prendas buscan ser un espejo de su personalidad inconformista.

«Esta marca refleja fielmente los principios de una expresión audaz. Como en mi carrera, solo acepto los más altos estándares de calidad», ha declarado Ramos. «Estoy orgulloso de estos diseños y espero que disfruten de lo que hemos creado».

Apertura global: 9 de marzo

La espera para los seguidores del estilo del sevillano será corta. La tienda online oficial (one-newyork.com) abrirá sus puertas el próximo lunes 9 de marzo de 2026. Desde ese mismo día, la marca ofrecerá envíos a todo el mundo, consolidando su ambición de ser una firma de referencia global en el sector premium masculino.