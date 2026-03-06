El gurú de la F1 revela que Honda solo mantiene al 30% de su personal original y que se enteraron del desastre hace apenas unos meses. «Me siento impotente; el motor de este año no sirve», sentencia el británico en Melbourne.

Lo que debía ser el inicio de una era dorada para Aston Martin se ha transformado, en palabras de su propio jefe de equipo, en una pesadilla técnica y estratégica. En una rueda de prensa que ya es historia de la Fórmula 1, Adrian Newey ha roto el silencio sobre la crisis de fiabilidad y rendimiento que atraviesa el equipo, apuntando directamente a su motorista: Honda.

La confesión más impactante llegó cuando Newey admitió que el acuerdo con los japoneses no se habría producido de haber conocido la realidad interna de la fábrica de Sakura: «La respuesta es no; no hubiéramos firmado con ellos de haberlo sabido».

Un equipo «fantasma» y problemas de base

El origen del desastre, según Newey, reside en la desconexión de Honda con la categoría tras su salida teórica en 2021. Al regresar para el proyecto de 2026, el equipo humano que hizo campeón a Max Verstappen se había disuelto.

Falta de experiencia: «Cuando regresaron, muchos del grupo original se habían ido a trabajar en paneles solares. Solo quedaba el 30% del equipo original . No aportaron la experiencia que tenían antes», explicó Newey.

El «misterio» de noviembre: Aston Martin solo fue consciente de la magnitud del problema en noviembre de 2025, tras una reunión de urgencia en Tokio con Lawrence Stroll y Andy Cowell. Allí se confirmó que los objetivos de potencia eran inalcanzables.

Vibraciones críticas y escasez de baterías

La situación en el circuito de Albert Park es límite. Los monoplazas sufren vibraciones extremas que amenazan la integridad de la unidad de potencia y limitan drásticamente el rodaje de Fernando Alonso y Lance Stroll.

«Tenemos problemas continuos con la batería y vibraciones que absorben toda nuestra energía. Solo nos quedan dos baterías, las que están en los coches; si perdemos una, tenemos un gran problema y no hay posibilidad de traer más por avión», advirtió el ingeniero británico.

Fernando Alonso, en una situación «difícil»

Newey no ocultó su frustración por el impacto que esta crisis tiene en sus pilotos, especialmente en el asturiano. Aunque elogió la capacidad física y mental de Alonso a sus 44 años, reconoció que «la situación mental para Fernando es difícil en este momento». El coche, limitado por Honda, no permite ni siquiera probar mejoras aerodinámicas al no poder rodar con poco combustible por riesgo de dañar el sistema eléctrico.

Mirando ya a 2027

La sentencia final de Newey sobre el actual campeonato es demoledora. El «gurú» de la aerodinámica ha instado a Honda a «empezar a trabajar ya en el motor de 2027», dando a entender que la unidad de potencia actual es un proyecto fallido.

Mientras tanto, Toto Wolff (Mercedes) no dejó pasar la oportunidad de «meter el dedo en la llaga», recordando que fue una decisión consciente de Aston Martin abandonar la fiabilidad de los motores Mercedes para convertirse en equipo oficial con Honda. Una apuesta que, por ahora, ha dejado a la escudería de Silverstone «de rodillas».