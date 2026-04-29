La Dirección General de Tráfico no establece una edad máxima para conducir en España, pero sí aplica controles más frecuentes a partir de los 65 años. El objetivo es garantizar que los conductores conservan las capacidades necesarias para ponerse al volante con seguridad, sin impedir de forma automática la movilidad de las personas mayores.

La principal diferencia está en la renovación del permiso. Hasta los 65 años, los carnets de tipo AM, A1, A2, A y B tienen una vigencia general de 10 años. A partir de esa edad, el plazo se reduce a 5 años. En los permisos profesionales, como los de camión o autobús, la renovación pasa a ser cada 3 años desde los 65.

No hay límite de edad para conducir en España

La DGT insiste en que cumplir 65, 70 u 80 años no implica perder automáticamente el carnet. Lo determinante no es la edad, sino el resultado del reconocimiento médico y psicotécnico.

Esto significa que una persona mayor puede seguir conduciendo siempre que mantenga las condiciones físicas y psicológicas necesarias. La revisión periódica sirve para comprobar aspectos como la visión, la audición, los reflejos, la coordinación y el estado general de salud.

Cada cuánto se renueva el carnet a partir de los 65 años

Los conductores mayores de 65 años deben renovar el permiso con más frecuencia que el resto. La DGT establece estos plazos generales:

Tipo de permiso Hasta los 65 años Desde los 65 años AM, A1, A2, A, B y licencias Cada 10 años Cada 5 años Permisos profesionales C, C1, D, D1 y equivalentes Cada 5 años Cada 3 años

Además, si el centro médico detecta alguna condición que aconseje mayor seguimiento, la renovación puede concederse por un periodo inferior al habitual.

Controles médicos más frecuentes

La renovación del carnet exige superar un reconocimiento en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado. Allí se realiza el trámite completo, incluida la fotografía y el informe de aptitud psicofísica, que después se comunica a Tráfico.

Estas pruebas evalúan capacidades esenciales para la conducción, especialmente en edades avanzadas. Entre ellas figuran la agudeza visual, la audición, la velocidad de reacción, la coordinación motora y posibles enfermedades o tratamientos que puedan afectar a la seguridad al volante.

Qué restricciones puede imponer la DGT

Si el reconocimiento médico detecta algún deterioro leve, el carnet puede renovarse, pero con limitaciones personalizadas. Estas restricciones no se aplican de forma general a todos los mayores, sino en función del estado de cada conductor.

Entre las limitaciones más habituales pueden aparecer:

Uso obligatorio de gafas o lentes de contacto.

Uso obligatorio de audífonos.

Conducción solo de día.

Restricción para circular por determinadas vías.

Límite de desplazamiento a un radio concreto.

Renovación por un plazo inferior al ordinario.

La DGT recuerda que los códigos que aparecen en el permiso reflejan limitaciones, adaptaciones o restricciones del titular de la autorización. Estos códigos son comunes en la Unión Europea y se incluyen en el carnet cuando existe una condición concreta que afecta a la conducción.

Los mayores de 70 años no pagan la tasa de Tráfico

Otra diferencia importante afecta al coste de la renovación. Los conductores mayores de 70 años están exentos de pagar la tasa de Tráfico, aunque sí deben abonar el reconocimiento médico en el centro autorizado.

La tasa general de renovación es de 24,58 euros, pero puede reducirse si, por razones médicas, el permiso se concede por un plazo más corto. La DGT contempla importes inferiores para renovaciones de hasta cuatro, tres, dos o un año.

Trámites sin cita previa para mayores de 65 años

Las personas de 65 años o más pueden acudir a las oficinas de la DGT para realizar gestiones sin necesidad de solicitar cita previa, dentro de los horarios habilitados por cada Jefatura. Tráfico recomienda consultar previamente la dirección y el horario de atención, ya que puede variar según la oficina y la temporada.

Aun así, para renovar el carnet, lo más habitual es acudir directamente a un Centro de Reconocimiento de Conductores, donde se puede realizar todo el proceso sin desplazarse después a una Jefatura.

Seguridad vial sin retirar el carnet por edad

La filosofía de la DGT no es retirar el permiso por cumplir años, sino adaptar la renovación a la capacidad real de cada conductor. Por eso, los controles son más frecuentes a partir de los 65 y pueden derivar en condiciones concretas si existe algún factor de riesgo.

En la práctica, los mayores pueden seguir conduciendo, pero deberán demostrar periódicamente que mantienen las condiciones necesarias. Para quienes dependen del coche en su vida diaria, especialmente en zonas rurales o con poco transporte público, estas medidas buscan equilibrar dos objetivos: seguridad vial y autonomía personal.