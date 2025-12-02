Raúl, el mítico 7 blanco, fue homenajeado en la Gala de los Premios AS 2025 por su trayectoria deportiva. El delantero, que disputó 741 partidos con el Real Madrid y marcó 323 goles, recordó con emoción su paso por el club: “Me quedo con haber jugado en el mejor club del mundo. Han sido más los momentos buenos que los malos”.

El eterno capitán blanco, símbolo de varias generaciones de madridistas, destacó por su competitividad y su capacidad para liderar sin levantar polémicas. Desde su debut con Jorge Valdano en La Romareda a los históricos títulos de Champions de 1998 a 2002, Raúl dejó una huella imborrable en la historia del club.

Tras su etapa en el Real Madrid, Raúl brilló en el Schalke alemán, donde se ganó el respeto y el cariño de los aficionados. Ahora, ya retirado como jugador, el exdelantero se dedica a la formación como entrenador: “Ahora quiero disfrutar de este momento, esperando algún proyecto bueno que pueda surgir y, a medio-largo plazo, volver a mi casa que es donde quiero estar y todo el mundo lo sabe”, afirmó al recibir el premio.

Raúl sigue siendo, para muchos, el héroe de una generación y un referente eterno del Real Madrid.