El FC Barcelona se prepara para recibir al Atlético de Madrid este martes en un partido adelantado de la jornada 19 de LaLiga, con la firme intención de mantener el liderato en la tabla. El técnico culé, Xavi Flick, planea introducir cambios en el once respecto al equipo que venció al Alavés el pasado fin de semana en el Spotify Camp Nou.

La principal novedad llega en el doble pivote: Pedri, recuperado de una dolencia en el bíceps femoral, está listo para ser titular, mientras que Frenkie de Jong, ausente contra el Alavés por motivos personales, también regresa a la medular. Así, el Barcelona podrá contar con su pareja de centrocampistas de gala. En la última jornada, Marc Bernal y Marc Casadó fueron los encargados de ocupar el centro del campo.

En defensa, se esperan cambios significativos: Jules Koundé recuperará la titularidad en el lateral derecho, Eric García se desplazará al eje de la zaga junto a Pau Cubarsí, mientras que Gerard Martín iría al banquillo. Alejandro Balde se mantiene en el lateral izquierdo.

La línea ofensiva se mantendría prácticamente intacta, con Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha como principales referencias. Sin embargo, Flick podría dar descanso a Lewandowski, dando la oportunidad de iniciar a Ferran Torres.

Alineación probable del Barça contra el Atlético de Madrid:

Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Frenkie de Jong, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; Lewandowski.