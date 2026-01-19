El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha confirmado esta tarde que la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía permanecerá suspendida, como mínimo, hasta el viernes 23 de enero. El grave accidente ferroviario de Adamuz ha dejado bloqueada la principal arteria ferroviaria del sur de España, y se estima que el corte se prolongará «más de cuatro días».

La interrupción afecta a todas las conexiones de alta velocidad (AVE, Avlo e Iryo) que unen la capital con Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada y Huelva.

Los pasos previos a la reapertura

Adif y los servicios de emergencia han establecido un protocolo de actuación antes de poder reabrir la vía:

1. Rescate y localización: La prioridad absoluta es terminar de localizar a las personas que permanecen en el interior de los vagones siniestrados.

2. Retirada de convoyes: Una vez finalizada la labor judicial y de rescate, se procederá a retirar los restos del tren Iryo y del Alvia con maquinaria pesada.

3. Evaluación técnica: Los ingenieros de Adif deben inspeccionar el estado de los raíles, la catenaria y los sistemas de seguridad, que podrían haber sufrido daños graves tras el impacto a más de 200 km/h.

4. Reparación: Ejecución de los trabajos de reconstrucción de la infraestructura.

Plan de transporte y medidas para viajeros

Las operadoras ferroviarias ya han comenzado a aplicar medidas excepcionales ante el colapso del corredor:

• Iryo: Ha cancelado oficialmente todos sus servicios hasta el viernes y procederá a la devolución automática del importe de los billetes a los usuarios afectados.

• Renfe: Pondrá en marcha mañana, martes 20 de enero, un plan extraordinario de transporte alternativo (autobuses) destinado exclusivamente a quienes tengan desplazamientos «esenciales».

• Recomendación oficial: Renfe solicita a todos los viajeros que no tengan una necesidad imperiosa de viajar que procedan a la anulación o cambio de sus billetes sin coste para evitar el colapso de los servicios de emergencia por carretera.

Teléfonos y puntos de asistencia

• Atención a familiares (Adif): 900 10 10 20

• Puntos de asistencia física: Habilitados en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha, Córdoba y Huelva.