El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene este lunes a las 11:00 horas una reunión institucional en el Palacio de La Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro bilateral se celebra según lo previsto a pesar de que el PSOE se viera obligado este sábado a cancelar el acto de campaña electoral en el que ambos mandatarios iban a participar conjuntamente en Madrid, debido a un problema vocal del dirigente brasileño.

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Las claves del encuentro y la suspensión del acto partidista

La agenda oficial en Moncloa: La visita se enmarca en la escala que realiza Lula da Silva en Madrid en su viaje de regreso tras haber participado en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila, y en la cumbre climática COP31 en Turquía. En la reunión de trabajo abordarán el estado de las relaciones bilaterales y la coordinación en iniciativas internacionales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.

La visita se enmarca en la escala que realiza Lula da Silva en Madrid en su viaje de regreso tras haber participado en la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Manila, y en la cumbre climática COP31 en Turquía. En la reunión de trabajo abordarán el estado de las relaciones bilaterales y la coordinación en iniciativas internacionales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. La cancelación del acto electoral: El evento partidista suspendido iba a consistir en un diálogo abierto entre ambos líderes en una sede de UGT en la capital, concebido para escenificar el respaldo internacional a Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, la afonía que arrastra el presidente brasileño —que ya le impidió realizar discursos prolongados durante su paso por Filipinas— llevó a los socialistas a suspender el acto.

El evento partidista suspendido iba a consistir en un diálogo abierto entre ambos líderes en una sede de UGT en la capital, concebido para escenificar el respaldo internacional a Sánchez de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. No obstante, la afonía que arrastra el presidente brasileño —que ya le impidió realizar discursos prolongados durante su paso por Filipinas— llevó a los socialistas a suspender el acto. Primer viaje tras su reelección: Esta parada supone la primera visita oficial de Lula da Silva a España desde que revalidó la Presidencia de Brasil en las elecciones del pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro, después de que el cansancio de aquella campaña le impidiera asistir días atrás a la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.

Antes de emprender el vuelo hacia la capital española, el propio mandatario brasileño destacó en sus redes sociales el valor estratégico de la gira asegurando que cada misión internacional «abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo».

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