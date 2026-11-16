@redondo_pacheco ha manifestado duras críticas a la gestión del presidente @sanchezcastejon, acusándolo de ocasionar un gran daño a España y de abandonar a Ceuta, Melilla y Canarias.

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Señala una supuesta complicidad del presidente con Marruecos en la «invasión migratoria» que, según él, afecta severamente a localidades como Murcia. Asegura que el 29 de noviembre se enfrentan a un evento crucial para la soberanía y el futuro del país.

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