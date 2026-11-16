El partido España-Inglaterra (Fútbol: UEFA Nations League) fue lo más visto de la televisión ayer, domingo 15 de noviembre, con el 44,1 % de cuota de pantalla y 6.506.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 20:48.
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Los programas más vistos del prime time
- Fútbol: UEFA Nations League (España-Inglaterra) (La 1): 44,1 % de cuota y 6.506.000 espectadores
- Pelicula de la Semana (El Mensajero(Snitch)) (La 1): 15,7 % de cuota y 1.432.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Debate Final (Telecinco): 14,5 % de cuota y 1.013.000 espectadores
- El Secreto (Antena 3): 9,3 % de cuota y 890.000 espectadores
- Supervivientes All Stars: Debate Final Express (Telecinco): 5,8 % de cuota y 873.000 espectadores
- Cuarto Milenio T22: Arrancando la Nave (Cuatro): 3,9 % de cuota y 595.000 espectadores
- Cuarto Milenio (Cuatro): 5,8 % de cuota y 561.000 espectadores
- La Ultima Hora: los Datos (La Séptima): 2,9 % de cuota y 418.000 espectadores
- Salvados (El Encuentro) (laSexta): 2,7 % de cuota y 412.000 espectadores
- Entrevista (Ada Colau) (La Séptima): 2,6 % de cuota y 394.000 espectadores
Ranking de cadenas del domingo
La 1 fue la cadena más vista del día, con el 18,4 % de cuota de pantalla.
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- La 1: 18,4 %
- Temáticas de pago: 13,1 %
- Antena 3: 9,1 %
- Telecinco: 7,5 %
- Autonómicas (FORTA): 6,4 %
- Cuatro: 6,3 %
- laSexta: 4,4 %
- LA SEPTIMA: 3,8 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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