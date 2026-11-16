Una investigación periodística ha sacado a la luz la misiva inédita enviada por el dirigente venezolano Nicolás Maduro a Pedro Sánchez el 7 de enero de 2020, coincidiendo exactamente con la jornada en la que el líder socialista logró su investidura como presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. El documento, provisto de membrete presidencial, sello oficial y firma manuscrita, trasladaba al nuevo Ejecutivo español una oferta formal para «restablecer relaciones de cordialidad y cooperación».

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Las claves de la misiva y el contexto político

Felicitación oficial y tono diplomático: Escrita en papel oficial del Despacho de la Presidencia de Venezuela, la carta se dirige a Sánchez bajo el protocolo de jefe de Gobierno. En ella, Maduro señala que la investidura representaba «un hito en la historia política de su país» y afirma que el presidente español gobernaba con «un pueblo esperanzado en su liderazgo».

Escrita en papel oficial del Despacho de la Presidencia de Venezuela, la carta se dirige a Sánchez bajo el protocolo de jefe de Gobierno. En ella, Maduro señala que la investidura representaba «un hito en la historia política de su país» y afirma que el presidente español gobernaba con «un pueblo esperanzado en su liderazgo». La llamada a retomar los vínculos: El texto aboga de manera explícita por «reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Este acercamiento se producía menos de un año después de que el Gobierno de España, en febrero de 2019, se convirtiera en el primer socio europeo en reconocer formalmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y en reclamar la celebración de elecciones libres.

El texto aboga de manera explícita por «reabrir caminos de relacionamiento venturoso». Este acercamiento se producía menos de un año después de que el Gobierno de España, en febrero de 2019, se convirtiera en el primer socio europeo en reconocer formalmente a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y en reclamar la celebración de elecciones libres. La antesala del «Delcygate»: La revelación documental cobra especial trascendencia política al situarse exactamente 13 días antes del polémico aterrizaje de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Madrid-Barajas y del posterior encuentro mantenido con miembros del Ejecutivo español, un episodio que derivó en una intensa crisis institucional y judicial conocida como el caso Delcygate.

Con la publicación de este documento original, la investigación vuelve a poner el foco en los contactos diplomáticos y los movimientos previos que rodearon aquella etapa de las relaciones bilaterales entre España y Venezuela.

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