Vox Ceuta ha compartido un mensaje de Santiago Abascal, líder de Vox, en el que se refiere a la prioridad nacional, la desregulación y la remigración como cuestiones de sentido común.

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Abascal afirma que estas ideas no están vinculadas a ser de derechas, ultraderecha, centro o ninguna otra etiqueta política. El mensaje fue publicado originalmente por @vox_es el 26 de octubre de 2026.

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Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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