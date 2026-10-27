El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha dictado una orden de búsqueda, detención y presentación contra el activista y reportero de EDATV, Vito Zoppellari Quiles. La resolución judicial se ha adoptado tras resultar imposible su localización en su domicilio habitual, concluyendo el juzgado que el investigado intenta sustraerse de la acción de la Justicia. La medida tiene como único fin notificarle formalmente el auto de apertura de juicio oral y hacerle entrega del escrito de acusación de la Fiscalía, tras lo cual quedará en libertad de forma inmediata. A raíz de esta requisitoria, Quiles suspendió un acto que tenía anunciado en Bilbao.

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El procedimiento penal se originó por una querella de la organización feminista Libres y Combativas a raíz de unos hechos ocurridos el 20 de marzo de 2024. Durante una concentración frente a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova de Madrid, el reportero abordó a Violeta, una manifestante con una discapacidad intelectual reconocida del 75 %. Según sostiene el Ministerio Fiscal, el acusado actuó con el ánimo de denigrar a la mujer aprovechándose de sus dificultades para expresarse, difundiendo posteriormente la grabación en redes sociales, donde superó los 3,3 millones de reproducciones y generó numerosos comentarios despectivos.

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La Fiscalía pide dos años de cárcel y seis de inhabilitación profesional

Por estos hechos, que serán juzgados por la Audiencia Provincial de Madrid, el Ministerio Público solicita para Vito Quiles una pena de dos años de prisión, una multa de 10.800 euros y seis años de inhabilitación especial para profesiones en el ámbito educativo, imputándole un delito contra los derechos fundamentales en su modalidad de lesión de la dignidad en concurso con un delito contra la integridad moral. En la misma causa también figura acusado el presidente de EDATV, Javier Negre, para quien el fiscal reclama un año y medio de cárcel y 9.000 euros de multa, debiendo afrontar ambos una indemnización solidaria de 8.000 euros a favor de la afectada.

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Un amplio historial de causas judiciales e incidentes pendientes

Esta requisitoria judicial se suma a un dilatado historial de causas penales y sanciones que afectan al investigado. En julio de 2026, un juzgado de Madrid ya emitió una orden de busca y captura por incomparecencia a dos citaciones por injurias a un funcionario público, sumada a su detención por la Policía Nacional en 2023 durante las protestas de la calle Ferraz. Asimismo, Quiles tiene abiertos procedimientos por injurias a Rubén Sánchez (FACUA), indagaciones por coacciones a Begoña Gómez, una orden de alejamiento respecto a la comunicadora Sarah Santaolalla por acoso y una investigación por presunta revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

A estos frentes se añaden causas por presunta estafa en la adquisición irregular de billetes a Renfe y diligencias sobre irregularidades en la recaudación de donativos destinados a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana. Asimismo, en septiembre de 2026 la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró definitivamente su acreditación de prensa por faltas disciplinarias reiteradas, mientras que en octubre de 2026 fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado por presunta incitación al odio contra simpatizantes de izquierdas.