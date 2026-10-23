El santoral católico celebra hoy, 24 de octubre, a San Antonio María Claret, obispo, con especial atención a su labor evangelizadora. Su vida se recuerda por la predicación en Cataluña y por la fundación de una congregación dedicada al servicio apostólico.

Lee tambien: Halloween 2026: de dónde viene la noche de brujas y por qué se celebra el 31 de octubre

Este sábado 24 de octubre no se vincula en la tradición citada con un tiempo litúrgico específico, pero sí con la memoria de santos y mártires que muestran el alcance del testimonio cristiano a lo largo de los siglos.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

San Antonio María Claret

San Antonio María Claret fue un obispo y misionero de origen español. La tradición del santoral destaca su intensa actividad evangelizadora en Cataluña, donde desarrolló una tarea pastoral marcada por la predicación.

Lee tambien: Audiencias TV, 22 de octubre: lo más visto y el ranking

Entre los rasgos más recordados figura la fundación de la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. Este impulso congregacional se entiende dentro de su proyecto de misión, orientado a llevar el anuncio cristiano a más comunidades.

Posteriormente, según el relato hagiográfico transmitido, fue arzobispo de Santiago de Cuba. Su ministerio como obispo y arzobispo se presenta ligado a la continuidad de su tarea evangelizadora y al gobierno pastoral de la diócesis.

Hoy, su memoria reúne a quienes buscan conocer figuras de la Iglesia que unieron predicación, misión y organización apostólica, con una espiritualidad centrada en el Inmaculado Corazón de María.

Otros santos que se celebran el 24 de octubre

Santos Ciriaco y Claudiano : mártires venerados en Hierápolis de Frigia .

: venerados en . San Proclo de Constantinopla : obispo que defendió la doctrina de María como Madre de Dios y promovió el regreso de las reliquias de san Juan Crisóstomo .

: que defendió la doctrina de y promovió el regreso de las reliquias de . Santos Aretas y trescientos cuarenta compañeros : mártires cristianos en Najrán (Arabia) durante el siglo VI bajo el rey Dhu Nuwas .

: cristianos en (Arabia) durante el siglo bajo el rey . San Senoco de Tours : presbítero , asociado a la tradición de vida de oración y caridad.

: , asociado a la tradición de y caridad. San Martín de Vertou : diácono y abad , misionero o servidor de su comunidad según la memoria transmitida.

: , misionero o servidor de su comunidad según la memoria transmitida. San Evergislo de Tongres : obispo y mártir , enviado para evangelizar y relacionado con el monasterio de Vertou .

: , enviado para evangelizar y relacionado con el monasterio de . San Maglorio de Dol : obispo , recordado como discípulo en el entorno de Dol .

: , recordado como discípulo en el entorno de . San Fromundo de Coutances : obispo , vinculado a la fundación de un monasterio femenino en Ham .

: , vinculado a la fundación de un monasterio femenino en . San José Le Dang Thi : mártir vietnamita encarcelado por profesar la fe cristiana.

: vietnamita encarcelado por profesar la fe cristiana. San Luis Guanella : presbítero , fundador de los Siervos de la Caridad y de las Hijas de Santa María de la Providencia .

: , fundador de los y de las . Beato José Baldo: presbítero que fundó la Congregación de las Pequeñas Hijas de San José.

Significado litúrgico

La conmemoración del 24 de octubre reúne memorias de obispos y mártires con itinerarios muy diversos: desde la defensa doctrinal y la veneración de reliquias en Constantinopla, hasta el testimonio del martirio en Najrán en el siglo VI. También se mantiene vivo el recuerdo de fundadores y presbíteros vinculados al cuidado de los necesitados, como expresan las congregaciones mencionadas en el santoral de este día.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

Te puede interesar