la Emisión Pedro Sanchez de la Revuelta fue lo más visto de la televisión ayer, jueves 22 de octubre, con el 33,9 % de cuota de pantalla y 4.387.000 espectadores de media. Se emitió en La 1 a las 22:02.
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Los programas más vistos del prime time
- La Revuelta (Pedro Sanchez) (La 1): 33,9 % de cuota y 4.387.000 espectadores
- El Hormiguero (Paco Gonzalez) (Antena 3): 11,4 % de cuota y 1.539.000 espectadores
- Horizonte: Avance (Cuatro): 10,6 % de cuota y 1.427.000 espectadores
- El Perro Andaluz By Manu Sanchez (Ada Colau-Leire Martinez) (La 1): 19,1 % de cuota y 1.072.000 espectadores
- Horizonte (Cuatro): 11,6 % de cuota y 949.000 espectadores
- Supervivientes All Stars Express (Telecinco): 6,9 % de cuota y 933.000 espectadores
- Supervivientes All Stars (Telecinco): 14,4 % de cuota y 908.000 espectadores
- Las Hijas de la Criada (La Verdad de Clara) (Antena 3): 9,5 % de cuota y 862.000 espectadores
- El Intermedio (laSexta): 4,2 % de cuota y 566.000 espectadores
- Cifras y Letras (La 2): 4 % de cuota y 512.000 espectadores
Ranking de cadenas del jueves
La 1 fue la cadena más vista del día, con el 18,2 % de cuota de pantalla.
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- La 1: 18,2 %
- Antena 3: 12,9 %
- Temáticas de pago: 9,5 %
- Telecinco: 8,9 %
- Cuatro: 8,4 %
- Autonómicas (FORTA): 7,7 %
- laSexta: 5,2 %
- La 2: 3,2 %
Fuente: Barlovento Comunicación, con datos de Fifty5Blue (antes Kantar Media).
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