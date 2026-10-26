El santoral católico celebra hoy, 26 de octubre, a San José Gregorio Hernández, médico venezolano y laico, conocido como el médico de los pobres. Su vida combinó la medicina, la actividad académica y la atención caritativa.

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Este lunes 26 de octubre la Iglesia rememora también a otros santos y mártires vinculados a diferentes épocas y regiones. En la jornada, la tradición destaca la relación entre el servicio al prójimo y la formación intelectual en la fe.

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San José Gregorio Hernández

Nacido en Isnotú en 1864, San José Gregorio Hernández fue médico, científico y profesor. La devoción popular lo asocia con una entrega constante a quienes más necesitaban ayuda, especialmente en el ámbito de la salud.

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La tradición lo recuerda como el médico de los pobres, por su manera de ejercer la medicina y por su cercanía a los más vulnerables. Junto a su trabajo asistencial, se subraya su actividad académica, que completó su labor profesional con la transmisión del saber.

En el plano eclesial, su reconocimiento público llegó con la canonización celebrada por el papa León XIV el 19 de octubre de 2025. Este hito es parte de la memoria reciente con la que se le honra cada año en el calendario.

Su figura, tal como la presenta la conmemoración, reúne ciencia y caridad en un mismo estilo de vida cristiana: atender, enseñar y acompañar, manteniendo como referencia el servicio a los necesitados.

Otros santos que se celebran el 26 de octubre

San Evaristo : papa y mártir, venerado por la tradición como mártir de la Iglesia de Roma a comienzos del siglo II.

: papa y mártir, venerado por la tradición como mártir de la Iglesia de Roma a comienzos del siglo II. Santos Felicísimo y Rogaciano : mártires cristianos venerados en Cartago , en el norte de África.

: mártires cristianos venerados en , en el norte de África. San Luciano de Bitinia : mártir venerado en Nicomedia de Bitinia, en el territorio de la actual Turquía .

: mártir venerado en de Bitinia, en el territorio de la actual . San Amando de Argentorato : obispo, considerado uno de los primeros obispos de Estrasburgo (antigua región de Argentorato).

: obispo, considerado uno de los primeros obispos de (antigua región de Argentorato). San Rústico de Narbona : obispo de Narbona durante el siglo V, dedicado a la organización y fortalecimiento de la comunidad cristiana de su diócesis.

: obispo de durante el siglo V, dedicado a la organización y fortalecimiento de la comunidad cristiana de su diócesis. San Ceda de Lastingham : obispo, monje y misionero anglosajón que evangelizó el reino de Essex y luego fue nombrado obispo de los sajones orientales .

: obispo, monje y misionero anglosajón que evangelizó el reino de y luego fue nombrado obispo de los . San Sigebaldo de Metz : obispo de Metz , recordado por su actividad pastoral y su apoyo a la vida monástica.

: obispo de , recordado por su actividad pastoral y su apoyo a la vida monástica. San Eata de Hexham : obispo y monje formado en Lindisfarne , que llegó a ser abad y posteriormente obispo de Hexham (Inglaterra).

: obispo y monje formado en , que llegó a ser abad y posteriormente obispo de (Inglaterra). San Beano de Mortlach : obispo venerado por la tradición cristiana en Escocia y relacionado con la antigua sede episcopal de Mortlach .

: obispo venerado por la tradición cristiana en y relacionado con la antigua sede episcopal de . San Witta de Büraburg : obispo, misionero anglosajón que colaboró en la evangelización de Germania y fue obispo de Büraburg .

: obispo, misionero anglosajón que colaboró en la evangelización de y fue obispo de . San Aptonio de Angulema : obispo de Angulema , en la actual Francia , venerado por su actividad pastoral.

: obispo de , en la actual , venerado por su actividad pastoral. Santa Gibitruda : virgen, venerada por la tradición cristiana por su vida de virginidad y consagración religiosa.

: virgen, venerada por la tradición cristiana por su vida de y consagración religiosa. San Fulco de Pavía : obispo, vinculado a su ministerio pastoral en Italia .

: obispo, vinculado a su ministerio pastoral en . Beato Damián Furcheri : presbítero de la Orden de Predicadores, con ministerio en Liguria , recordado por su predicación y vida religiosa.

: presbítero de la Orden de Predicadores, con ministerio en , recordado por su predicación y vida religiosa. Beato Buenaventura de Potenza: presbítero franciscano conventual, citado por su obediencia, austeridad, predicación y dedicación pastoral.

Devoción y significado litúrgico del 26 de octubre

En esta fecha, el santoral pone en el centro la memoria de San José Gregorio Hernández, celebrando su vida laica y su entrega como médico. Junto a él, el 26 de octubre reúne a papa y mártir, obispos y vírgenes, así como figuras veneradas por su testimonio en distintas regiones como Cartago, Bitinia y Estrasburgo. La conmemoración invita a recordar cómo, en la tradición cristiana, la fidelidad al ministerio y el servicio al prójimo han sido una misma forma de vivir la fe.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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