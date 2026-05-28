El santoral católico celebra hoy, 29 de mayo, a Santa Bona de Pisa, vinculada a la tradición de caridad y vida de piedad en la ciudad de Pisa. Su memoria se mantiene en el recuerdo por el ejemplo de entrega cotidiana y por la devoción que suscitó en el entorno cristiano local.

Este viernes 29 de mayo de 2026 se vive dentro del tiempo ordinario del año litúrgico, con la conmemoración del santo del día y de otras figuras que enriquecen el calendario. En una jornada así, suele ser habitual acercarse a los relatos de la historia eclesial y a las formas de espiritualidad ligadas a la comunidad.

Santa Bona de Pisa

La tradición presenta a Santa Bona como una mujer de profunda vida religiosa en Pisa, en Italia, asociada a la piedad efectiva hacia los demás. En el contexto de la religiosidad medieval, las figuras femeninas que destacaron por su dedicación personal al servicio y a la oración fueron especialmente significativas para una sociedad marcada por la vida parroquial y por las devociones locales.

Un rasgo muy recordado en la transmisión devocional sobre Santa Bona de Pisa es su atención a las necesidades del prójimo, con prácticas de misericordia que conectan con la enseñanza cristiana sobre la caridad. Su nombre aparece ligado a la memoria de quienes, desde la cercanía, sostuvieron la esperanza de su tiempo.

Como ocurre con numerosos santos venerados en el ámbito regional, la fuerza de su culto se entiende también por cómo fue conservándose la memoria: relatos transmitidos, oraciones y celebraciones que acompañaron a generaciones. Ese modo de recordar—centrado en la figura y en el ejemplo—ha contribuido a que hoy siga siendo un referente para quienes buscan un modelo de vida cristiana en lo concreto.

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La devoción a Santa Bona de Pisa invita a valorar la santidad vivida en ambientes cotidianos: la ciudad, la familia, el vecindario y las obras de amor. En el calendario de 29 de mayo, su presencia ayuda a situar la espiritualidad en el ejercicio real de la caridad.

Otros santos que se celebran el 29 de mayo

Santos Voto y Félix : tradición de martirio vinculada a la memoria de los primeros cristianos.

: tradición de martirio vinculada a la memoria de los primeros cristianos. San Exuperancio de Rávena : obispo de Rávena , figura destacada en la vida eclesial de la ciudad italiana.

: obispo de , figura destacada en la vida eclesial de la ciudad italiana. San Gerardo de Mâcon : santo asociado a Mâcon , venerado por su testimonio cristiano.

: santo asociado a , venerado por su testimonio cristiano. San Hesiquio Palatino : figura de la tradición hagiográfica, recordado como cristiano ejemplar del entorno palatino.

: figura de la tradición hagiográfica, recordado como cristiano ejemplar del entorno palatino. San Maximino de Tréveris : santo vinculado a Tréveris , con memoria ligada a la historia de la Iglesia en esa región.

: santo vinculado a , con memoria ligada a la historia de la Iglesia en esa región. San Senador de Milán : venerado en la tradición de Milán , asociado al testimonio eclesial de su tiempo.

: venerado en la tradición de , asociado al testimonio eclesial de su tiempo. Santa Úrsula Ledóchowska : fundadora vinculada a la vida religiosa, destacada por su impulso educativo y misionero en el siglo XX.

: fundadora vinculada a la vida religiosa, destacada por su impulso educativo y misionero en el siglo XX. Beata Gerardesca de Pisa : beata relacionada con la Pisa histórica y con formas de piedad tradicional.

: beata relacionada con la histórica y con formas de piedad tradicional. Beato Guillermo Arnaud y compañeros : beato y mártires en un contexto de persecución, recordados por la fidelidad.

: beato y mártires en un contexto de persecución, recordados por la fidelidad. Beato José Gerard : beato recordado por su testimonio cristiano en circunstancias históricas de persecución.

: beato recordado por su testimonio cristiano en circunstancias históricas de persecución. Beato Ricardo Thirkeld : beato martirizado en el marco de la persecución religiosa en Inglaterra.

: beato martirizado en el marco de la persecución religiosa en Inglaterra. San Pablo VI: papa, gran defensor de la familia e impulsor del Concilio Vaticano II.

Significado litúrgico y devociones del 29 de mayo

En la práctica devocional, el 29 de mayo suele aprovecharse para recordar el valor de la caridad concreta—muy presente en memorias como la de Santa Bona de Pisa—y para orar por la familia, especialmente por la conmemoración de San Pablo VI. Cuando coinciden santos de distintas épocas y contextos, es común que en parroquias y comunidades se proponga una oración centrada en la vida cristiana de cada día: obras de misericordia, fidelidad en la vocación y gratitud por los frutos del Concilio Vaticano II.