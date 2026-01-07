La Bonoloto ha vuelto a ser fiel a su cita con los jugadores españoles este martes de Reyes. El sorteo, uno de los más populares y económicos de Loterías y Apuestas del Estado, ha repartido suerte en una jornada marcada por la festividad nacional, destinando, como es habitual, el 55% de su recaudación a premios.

Combinación ganadora de la Bonoloto (Martes 6 de enero)

Los seis números extraídos del bombo este martes, junto con el número complementario y el reintegro, han sido los siguientes:

• Combinación principal: 03, 08, 10, 23, 24 y 42

• Número complementario: 33

• Reintegro: 3

Cómo funciona el reparto de premios

La Bonoloto ofrece diversas categorías de premios según los aciertos obtenidos:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

• Otras categorías: Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números.

• Reintegro: Si el número coincide con el de tu boleto, se te devuelve el importe de la apuesta (0,50 €).

Un sorteo con historia

Desde su creación en febrero de 1988, la Bonoloto se ha consolidado como el juego de azar diario por excelencia en España gracias a su bajo coste por apuesta simple. Al realizarse sorteos de lunes a domingo, los jugadores tienen la opción de participar de forma diaria o semanal con la misma combinación de números.

Este contenido tiene carácter estrictamente informativo. Los resultados han sido obtenidos de los datos provisionales del sorteo. No nos hacemos responsables de posibles errores u omisiones en la transcripción. La única lista oficial y vinculante es la que publica la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recomienda validar sus boletos en una administración oficial.