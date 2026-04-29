La combinación ganadora del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado ha recaído en los números 01, 10, 11, 23, 34 y 41, con el 48 como complementario y el 7 como reintegro

El sorteo de la Bonoloto celebrado hoy, miércoles 29 de abril de 2026, ha arrojado ya una combinación ganadora, permitiendo a los participantes de toda España comprobar sus boletos para conocer la fortuna que ha deparado el azar. En esta jornada, los números agraciados han sido el 01, 10, 11, 23, 34 y 41. Junto a estos, el número 48 ha actuado como complementario, mientras que el reintegro ha recaído en el 7.

La Bonoloto se mantiene como uno de los juegos de azar más consolidados y con mayor índice de participación de cuantos regula la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Su mecánica de juego, basada en la sencillez y en un coste de participación accesible, atrae diariamente a miles de apostantes que buscan acertar la combinación de seis números.

Mecánica y funcionamiento del sorteo

Para participar en este sorteo, los jugadores deben seleccionar un total de 6 números en una tabla que comprende del 1 al 49. El objetivo final es coincidir con la combinación extraída en el sorteo oficial del día correspondiente. El precio por apuesta está fijado en 0,50 euros, si bien el sistema de validación requiere un mínimo de dos apuestas para que el boleto sea considerado válido por la administración, situando la inversión mínima en un euro.

Existen dos modalidades principales de participación que los usuarios pueden elegir según su conveniencia. Por un lado, el denominado sorteo diario, que permite jugar únicamente en la jornada en la que se adquiere el boleto. Por otro lado, la modalidad de juego semanal ofrece la posibilidad de participar en los seis sorteos que se celebran de lunes a sábado, siempre que la validación se efectúe antes del primer sorteo en el que se desea participar.

Verificación de los resultados oficiales

Los resultados de este miércoles han sido comunicados a partir de las 21:30 horas, momento en el que se ha procedido al escrutinio de los boletos. Es fundamental que los participantes tengan en cuenta que la única lista oficial y vinculante es la que proporciona la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

La Bonoloto continúa siendo un referente en el panorama de las loterías en España, destacando por su frecuencia diaria y su estructura de premios. Los agraciados en la jornada de hoy miércoles disponen ahora de los plazos legales establecidos para proceder al cobro de sus premios en los puntos de venta oficiales o entidades bancarias autorizadas.