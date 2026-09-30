El Sporting de Gijón – Celta Fortuna se juega el domingo 4 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Lee tambien: Segunda División, jornada 7: victoria del AD Ceuta y tablas en Tenerife, Celta Fortuna y Celta Sabadell

Partido: Sporting de Gijón – Celta Fortuna

Sporting de Gijón – Celta Fortuna Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 8

LaLiga Hypermotion, jornada 8 Fecha: domingo 4 de octubre

domingo 4 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

En la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, el Sporting de Gijón se enfrenta al Celta Fortuna en un duelo que promete ser crucial para ambos equipos. El Sporting, situado en la 12ª posición con 10 puntos tras 7 partidos, ha anotado 5 goles y ha recibido 6, mostrando un rendimiento irregular en sus últimos encuentros con 2 victorias y 3 derrotas. Por su parte, el Celta Fortuna ocupa el 15º lugar con 8 puntos, habiendo marcado 8 goles y encajado 11, y llega con un balance de 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

Así llegan los equipos

Sporting de Gijón: 12º con 10 puntos en 7 partidos (5 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-D-V)

Celta Fortuna: 15º con 8 puntos en 7 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: E-D-D-V-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.

Lee tambien: LaLiga jornada 7: Osasuna y Rayo empatan; Celta goleador y Barcelona vence