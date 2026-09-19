Celta Vigo goleó 5-0 al Racing Santander en la jornada 7 de LaLiga, disputada el sábado 19 de septiembre de 2026; el Barcelona ganó 3-1 en Sevilla.

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Marcadores de la jornada 7 (LaLiga)

Osasuna 1 – 1 Rayo Vallecano [Osasuna: Ante Budimir 16′ | Rayo Vallecano: Sergio Camello 50′]

[Osasuna: Ante Budimir 16′ | Rayo Vallecano: Sergio Camello 50′] Athletic Club 0 – 0 Alavés [penaltis fallados: Oihan Sancet (Athletic Club)]

[penaltis fallados: Oihan Sancet (Athletic Club)] Celta Vigo 5 – 0 Racing Santander [Celta Vigo: Hugo González 32′ (p.), Ilaix Moriba 43′, Miguel Roman 69′, Pablo Durán Fernández 78′, Pablo Durán Fernández 90+2′]

[Celta Vigo: Hugo González 32′ (p.), Ilaix Moriba 43′, Miguel Roman 69′, Pablo Durán Fernández 78′, Pablo Durán Fernández 90+2′] Sevilla 1 – 3 Barcelona [Sevilla: Youssouf Fofana 19′ | Barcelona: Raphael Dias Belloli 22′, Raphael Dias Belloli 52′, Raphael Dias Belloli 69′]

Duelos destacados

Celta Vigo 5 – 0 Racing Santander

Pablo Durán Fernández firmó un doblete (78′ y 90+2′) y completó la mayor diferencia de la jornada. Hugo González adelantó al Celta desde el punto de penalti (32′), y Ilaix Moriba e Miguel Roman anotaron también (43′ y 69′). El conjunto vigués sentenció con goles en ambos tiempos.

Sevilla 1 – 3 Barcelona

Raphael Dias Belloli marcó los tres tantos del Barcelona (22′, 52′ y 69′) tras el gol inicial de Youssouf Fofana para el Sevilla (19′). Resultado final: 1-3.

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Osasuna 1 – 1 Rayo Vallecano / Athletic Club 0 – 0 Alavés

En Pamplona, Ante Budimir adelantó al Osasuna (16′) y Sergio Camello igualó para el Rayo (50′).

El Athletic y el Alavés empataron sin goles; Oihan Sancet falló un penalti para el Athletic Club.

Fuente: resultados aportados para LaLiga, jornada 7, sábado 19 de septiembre de 2026. Estos resultados están disponibles para consulta en la web oficial de LaLiga y en los medios locales de Ceuta.

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