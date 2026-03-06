El estadio de La Cartuja será el escenario de esta tercera edición el próximo 22 de marzo, donde la entrañable mascota blanquinegra competirá contra otros trece iconos del fútbol español.

Sevilla se prepara para recibir una de las citas más divertidas y familiares del calendario deportivo. El próximo domingo 22 de marzo, el Estadio de La Cartuja abrirá sus puertas para celebrar la tercera edición de ‘LaLiga de las Mascotas’, un evento que este año cuenta con una novedad muy especial para la afición caballa: el debut de Caballati.

La mascota oficial de la AD Ceuta viajará a la capital hispalense para representar con orgullo los colores blanquinegros. Será su primera participación en este evento, donde compartirá protagonismo con otras 13 mascotas de los equipos más emblemáticos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Un programa lleno de acción y diversión

Las puertas del recinto se abrirán a las 10:00 horas, dando inicio a una jornada donde el césped de La Cartuja se transformará en una pista de juegos. Las mascotas se enfrentarán en diversos desafíos que pondrán a prueba su agilidad, destreza y capacidad de trabajo en equipo.

Entre los rivales confirmados para Caballati se encuentran figuras tan conocidas como Palmerín (Real Betis), Amunt (Valencia CF), Txurdín (Real Sociedad) o Súper Boke (Málaga CF). El público no solo podrá disfrutar de las pruebas, sino que tendrá la oportunidad de interactuar con sus ídolos de peluche, hacerse fotografías y participar en la votación para elegir a la mascota favorita del torneo.

Precios populares para toda la familia

La organización ha diseñado un evento pensado para todos los bolsillos. Las entradas están disponibles a través de la web oficial del Real Betis con los siguientes precios:

Entrada general: 5 euros.

5 euros. Promoción familiar/grupos: 3 euros por entrada (al comprar 4 o más).

Además de la competición, los asistentes podrán disfrutar de una Fan Zone con talleres infantiles, sorteos y una amplia oferta de restauración que permanecerá abierta tras finalizar las pruebas.