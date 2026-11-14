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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Fuengirola, en una visita en la que recibió una cálida bienvenida por parte de la alcaldesa Ana Mula.

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Durante su estancia, Vivas tuvo la oportunidad de saludar a los ceutíes que residen en esta localidad andaluza. Asimismo, expresó su agradecimiento por el cariño y la solidaridad manifestados por los ciudadanos de Fuengirola hacia Ceuta, especialmente tras los recientes acontecimientos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

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El presidente Vivas valoró positivamente esta muestra de apoyo y conexión entre las comunidades, destacando la importancia de la colaboración entre los ceutíes y los fuengiroleños.