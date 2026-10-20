MADRID — La preparación y el rigor táctico de las tropas de montaña españolas han vuelto a recibir el reconocimiento internacional. El fusilero de los Marines de Estados Unidos Nicholas Wilson ha valorado muy positivamente su experiencia tras someterse a un intenso programa de instrucción junto a los especialistas españoles en el entorno de Candanchú, en el Pirineo.

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Durante las jornadas de adiestramiento, que combinaron el manejo de material de seguridad, técnicas de progresión en roca y una exigente patrulla de veinticuatro horas culminada con un asalto simulado, los militares estadounidenses se enfrentaron a un terreno abrupto y a unos procedimientos muy alejados de su habitual ámbito operativo. «Nunca había hecho nada parecido», reconoció Wilson, destacando la influencia decisiva que tanto los avances tecnológicos aplicados como la compleja geografía montañosa tuvieron en el desarrollo del ejercicio conjunto.

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